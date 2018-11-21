Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год
Газета.Ru
10:03

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до с 1,8% до 1,6%. На 2019 и 2020 годы прогноз роста российской экономики остался на прежнем уровне — 1,5% и 1,8% соответственно.
Газета.Ru10:03

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Мировая экономика прошла пик незаметно

Коммерсантъ14:45

ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год

Газета.Ru10:03

Эксперты ждут от Латвии самого стремительного среди стран Балтии роста экономики

Росбалт09:34

Reuters: ОЭСР понизила прогноз роста экономики России на 2018 год

ТАСС05:51

ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России на 2018 год

Ведомости05:45

ОЭСР ухудшила прогноз роста экономики России в 2018 году

Finam.Ru05:35

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России в 2018 году до 1,6%

Интерфакс05:14
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Энергетика

Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России

Как указал Баженов, соглашение правительства и нефтяных компаний установило убыточность независимых АЗС, что может привести к их закрытию, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Энергетика

Цены на нефть начали восстанавливаться после обвала накануне

Цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи.
Обновлено в 15:49
Экономика

Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе по операционным результатам компании.
Обновлено в 16:10
Экономика

Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ

Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Обновлено в 14:52
Финансы

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26223 на 10 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26223 (с погашением 28 февраля 2024 г.) на сумму 10 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина.
Обновлено в 10:44
Экономика

Еврогруппа в декабре обсудит введение бюджетных санкций против Италии

Еврогруппа поддерживает введение санкций против Италии за превышение допустимого дефицита бюджета и обсудит их в декабре.
Обновлено в 13:31
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на закупку труб

О планах «Газпрома» изменить ценовую политику закупок ТБД поставщики труб узнали в декабре 2017 г. В письмах, полученных заводами, говорилось: стоимость контрактов, заключенных в начале 2016 г. «Газпром комплектацией» (в среднем около 93 000 руб. за 1 т без НДС), завышена.
Обновлено в 16:03
Экономика

Против Goldman Sachs подали иск в связи со скандалом с 1MDB

Фонды обвиняют банк в том, что он сыграл "центральную роль" в международном коррупционном скандале вокруг малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB).
Обновлено в 14:40
Экономика

Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса

Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за «очень сложного года» и ожидаемой конкуренции на рынке.
Обновлено в 09:43
Экономика

Россияне cмогут узнать кредитные истории на портале «Госуслуги»

Центробанк в ответ пришлет в личный кабинет информацию по организациям, в которых хранится кредитная история, их название, адрес и телефон.
Обновлено в 15:33
Энергетика

Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд).
Обновлено в 10:37
Экономика

Каждый десятый житель России оплачивает налоги с опозданием — Сбербанк

С оплатой имущественных налогов задерживаются около 10% жителей России.
Обновлено в 14:33
Экономика

Убыток российских авиакомпаний может составить 39 миллиардов рублей

Операционный убыток отечественных авиакомпаний за девять месяцев 2018 года составил более 19 миллиардов рублей.
Обновлено в 14:24
Экономика

Володин призвал депутатов обеспечить контроль за исполнением бюджета

Парламентский контроль за исполнением бюджета позволит обеспечить эффективную реализацию задач по развитию страны, многое будет зависеть от готовности регионов к реализации принятых программ.
Обновлено в 13:49
Экономика

Лишь 0,6% малых и средних предприятий в России работают на экспорт

Как сообщил в рамках одной из сессий форума вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников, в данный момент лишь 0,6 % предпринимателей России являются экспортерами.
Обновлено в 15:42
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Организация экономического сотрудничества и развития
Международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году под названием Организация европейского экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла.
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