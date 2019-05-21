Экономика
ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 годуРеальное время 07:15
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила в силе свой прогноз роста реального ВВП РФ, предсказав его на уровне 1,4% в 2019 году. В марте организация прогнозировала ухудшение показателей и рост экономики на уровне 1,4%.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:00, Ашберн
Происшествия
В тоннеле в московском метро застряли три поезда
Обновлено в 14:09
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На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
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Обновлено в 13:03
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
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Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
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Обновлено в 14:12
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Технологии
ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver
17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.
Обновлено в 12:34
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
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Энергетика
Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов сняты, заявил Минск
Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил о снятии ограничений по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились из-за поступления некачественной российской нефти.
Обновлено в 13:35
Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
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Происшествия
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Сильнейший смерч пронесся во вторник неподалеку от польского города Люблин, обрывая линии электропередач и вырывая деревья с корнем.
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Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
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Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
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Политика
Дмитрий Медведев проведет в Воронеже заседание по АПК
На встрече обсудят пути комплексного развития сельских территорий 21 мая Дмитрий Медведев в Воронеже проведёт заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
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