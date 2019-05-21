ОЭСР снизила оценку роста мировой экономики на 2019 годПРАЙМ 05:22

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила оценку роста мирового ВВП на 0,1 процентного пункта на текущий год — до 3,2% с предыдущей оценки в 3,3%, говорится майском экономическом прогнозе организации.

ОЭСР снизила оценку роста мировой экономики на 2019 год

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