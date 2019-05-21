Экономика
ОЭСР прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4% в 2019 годуТАСС 06:40
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила в силе свой мартовский прогноз относительно роста реального ВВП РФ, предсказав его на уровне 1,4% в 2019 году. Соответствующие данные были опубликованы на сайте организации во вторник.
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