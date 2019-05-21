ОЭСР повысила прогноз по росту ВВП России в 2019 годуВзгляд.ру 06:28

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила свой мартовский прогноз относительно роста реального ВВП России, предсказав его на уровне 1,5% в 2019 году. В марте организация предрекала ухудшение показателей и прогнозировала рост экономики России на уровне 1,4%, передает ТАСС.

ОЭСР повысила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

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