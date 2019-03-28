Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»Snob.ru вчера в 13:27
Корреспонденты OCCRP предполагают, что она теща главы "Ростеха". Что еще известно: У преподавателя МГИМО Анастасии Игнатовой также есть вилла в СʼАгаро. Согласно документам, она купила недвижимость в Испании в 2017 году.
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У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Lenta.ruвчера в 18:30
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Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Музыка
Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии
Обновлено вчера в 21:50
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25
Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Наука
Наночастицы рекордно сильно охладили рассеянием света
Исследователям удалось добиться охлаждения наночастиц до температур ниже одного кельвина при помощи рассеяния света.
Обновлено вчера в 12:27
Культура
Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику
Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Авто
Удлиненный Volkswagen T-Cross по цене Hyundai Creta появился у дилеров
Удлиненный вариант кроссовера Volkswagen T-Cross станет доступен на китайском рынке 11 апреля.
Обновлено в 00:58
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
В Роскомнадзоре напомнили, что по закону, касающемуся защиты информации, VPN-сервисы и «анонимайзеры» обязаны ограничивать доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом
Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Игры
На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ
Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) был запущен в ходе Красноярского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Обновлено в 00:30
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку
Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подала заявление об отставке и покинет пост 1 апреля.
Обновлено в 01:24
Политика
В Россию по госпрограмме вернулись более 800 тысяч соотечественников
В рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, которая стартовала в 2007 году, в Россию вернулись 826 тысяч человек.
Обновлено в 01:33
Кино
Появился полный трейлер сериала «Чернобыль»
Обновлено вчера в 23:55