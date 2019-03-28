Общество

OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»Snob.ru вчера в 13:27

Корреспонденты OCCRP предполагают, что она теща главы "Ростеха". Что еще известно: У преподавателя МГИМО Анастасии Игнатовой также есть вилла в СʼАгаро. Согласно документам, она купила недвижимость в Испании в 2017 году.
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У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро

Lenta.ruвчера в 18:30

У родственников и коллег главы «Ростеха» нашли виллы в Испании

URA.Ruвчера в 15:44

OCCRP: у людей из окружения главы «Ростеха» Чемезова есть виллы в Испании. Одну из них 80-летняя пенсионерка из Москвы купила в кредит

Дождьвчера в 13:00

Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании

РБКвчера в 13:57

OCCRP рассказал об испанских виллах родственников и коллег главы «Ростеха»

Новая газетавчера в 13:35

Родственники и друзья главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова владеют соседними виллами в испанском закрытом поселке

Эхо Москвывчера в 13:30

СМИ рассказали об испанской недвижимости родственников главы «Ростеха»

Росбалтвчера в 14:49
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Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Обновлено вчера в 11:25
Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Авто

Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России

Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом

ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Политика

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года

Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева

Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25

Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области

Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Наука

Наночастицы рекордно сильно охладили рассеянием света

Исследователям удалось добиться охлаждения наночастиц до температур ниже одного кельвина при помощи рассеяния света.
Обновлено вчера в 12:27
Культура

Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику

Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Здоровье

Москвичам порекомендовали совершать уличные пробежки по вечерам

Обновлено в 01:50
Авто

Удлиненный Volkswagen T-Cross по цене Hyundai Creta появился у дилеров

Удлиненный вариант кроссовера Volkswagen T-Cross станет доступен на китайском рынке 11 апреля.
Обновлено в 00:58
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Обновлено в 02:13
Технологии

Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

В Роскомнадзоре напомнили, что по закону, касающемуся защиты информации, VPN-сервисы и «анонимайзеры» обязаны ограничивать доступ к запрещенным в РФ интернет-ресурсам.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом

Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло

«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено вчера в 18:00
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти

В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Игры

На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика

Вторую очередь Богучанского алюминиевого завода запустили в рамках КЭФ

Второй пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) был запущен в ходе Красноярского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:11
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Обновлено в 00:30
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подала заявление об отставке и покинет пост 1 апреля.
Обновлено в 01:24
Политика

В Россию по госпрограмме вернулись более 800 тысяч соотечественников

В рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, которая стартовала в 2007 году, в Россию вернулись 826 тысяч человек.
Обновлено в 01:33
Кино

Появился полный трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено вчера в 23:55
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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Владимир Владимирович Артяков
Российский экономист
Российский экономический и государственный деятель. Губернатор Самарской области с 29 августа 2007 по 10 мая 2012 года, первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех.
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