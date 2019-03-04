OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компанийВедомости 14:36

с чего всё началось

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».

Происшествия Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке В полете экипаж доложил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решил произвести экстренную посадку в Анадыре.

Происшествия В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки Десятки молодых людей начали закидывать камнями представителей Национальной гвардии на карнавале в Каракасе, сообщает ТАСС.

Кино Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.

Политика Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о РСМД Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия российской стороны в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Посол: Россия отреагирует на угрозы своим инвестициям в Венесуэле Россия будет реагировать «самым жёстким образом» на попытки лишить российские компании вложений в экономику Венесуэлы, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.

Общество Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Общество В Чили три туриста получили три года тюрьмы за вандализм Чилийский суд приговорил троих иностранных туристов к трем годам тюрьмы и штрафу в размере шесть миллионов песо за нанесение ущерба национальному памятнику, сообщает газета LaTercera.

Политика Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Макрон выступает за пересмотр Шенгенской системы Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым коренным образом пересмотреть устройство и действие Шенгенской системы.

Происшествия СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.

Политика Москва призвала Лондон срочно обнародовать результаты «дела Скрипалей» «Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», — цитирует сообщение посольства агентство.

Экономика Европа не смогла повторить успех РФ: Der Spiegel о российских конкурентах Google и Facebook, которые приносят миллиарды Журналист немецкого издания Der Spiegel в своей статье о российском ИТ-бизнесе отмечает: интернет-компаниям в России удалось создать конкурентов для таких гигантов, как Google и Facebook, чего не смогла добиться ни одна европейская страна.

Экономика Налоговики узнали о зарубежных счетах и активах россиян в 58 странах Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

Музыка Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.

Футбол Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".

Политика Три комитета Конгресса потребовали деталей встречи Трампа с Путиным Депутаты от трех комитетов (по международным отношениям, по разведке, по надзору за деятельностью администрации) запросили информацию о переговорах Трампа с Путиным в Гамбурге на G20 от государственного секретаря Майка Помпео, а также исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Майка Малвейни.

Экономика Медведев рассказал о развитии альтернативной энергетики в РФ Для развития альтернативной энергетики, как сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Россия готовит законодательную базу.

Хоккей СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Российский Т-90С стал мишенью в Китае Макет российского танка Т-90С на колесном шасси используется китайскими военными на учениях в качестве техники противника, пишет Defence Blog.

Политика Главный муфтий: через 15 лет треть россиян станет мусульманами Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает, что доля мусульман в стране в ближайшие 15 лет вырастет до 30% населения.

Общество В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение В Калининградской области объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 28 м / с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Происшествия Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса.

Происшествия Арестована начальник Дома офицеров ЗВО в Петербурге По версии следствия, начальник ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» с ноября 2015 года по май 2018 года предоставила ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив коммерческую структуру от обязательной ежемесячной арендной платы.

Авто Презентация Aurus состоится на международном автосалоне в Женеве Как заявил ранее ТАСС президент выставки Морис Турреттини, это добрый знак для российского автопрома и подтверждение того, что площадка в Женеве стала главным салоном в мире по масштабу международного участия.

Политика СБУ признала, что установила прослушку возле офиса Зеленского Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.

Экономика Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.