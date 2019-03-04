Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компанийВедомости 14:36
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент Владимир Путин), членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга самого Варданяна, пишет Meduza, которая также участвовала в изучении документов OCCRP.РБК12:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика
Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу
Обновлено в 12:10
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Общество
Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes
Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Обновлено в 13:03
Политика
Трамп продлил санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Соединенными Штатами из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке
Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено в 14:56
Футбол
Андрей Шевченко определился с будущим Ракицкого в сборной Украины
Андрей Шевченко заявил, что определился с будущим футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборной Украины.
Обновлено 26 февраля в 07:02
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Москве двухлетний ребенок упал из окна и погиб
Обновлено в 10:14
Политика
Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:48
Политика
Яковенко назвал три проблемы в расследовании дела Скрипалей
Посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире RT рассказал об основных проблемах, которые мешают пролить свет на историю с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Хоккей
«Торпедо» сравняло счет в серии плей-офф КХЛ с «Барысом»
Нижегородское "Торпедо" во втором овертайме обыграло астанинский "Барыс" в матче 1/8 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 15:25
Политика
На парламентских выборах в Эстонии побеждают оппозиционеры
В Эстонии огласили предварительные результаты парламентских выборов.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети
Исследовательский центр Pew Research Center в 2017 году определял долю православных христиан в России в 71% населения страны, а долю мусульман — в 10%.
Обновлено в 10:02
Общество
Ученые выяснили, какие бабушки приносят больше пользы
Ученые выяснили, сколько пользы приносят бабушки человека и разных видов животных.
Обновлено в 01:49
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума
Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Спорт
Юстина Ковальчик: «Я за полную отмену терапевтических исключений»
Польская лыжница Юстина Ковальчик считает необходимым отменить терапевтические исключения, позволяющие спортсменам принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.
Обновлено в 14:45
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Обновлено в 07:44
Происшествия
Сотрудник колонии получил 12 лет за убийство заключённого
Бывший сотрудник исправительной колонии общего режима в городе Клинцы в Брянской области приговорён к 12 годам лишения свободы за убийство заключённого с помощью простыни.
Обновлено в 14:27
Политика
Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»
Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».
Обновлено в 11:53
Транспорт
В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны
Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Наука
Ученые сравнили человечество с лягушкой в кипятке
Ученые сравнивают этот процесс с распространенной в научных кругах байкой о лягушке в кипятке.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии
Обновлено в 10:44
Экономика
Сбербанк стал совладельцем KFC в России
Сбербанк через свою структуру ООО «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит группу компаний «Шоколадница» и с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) и Pizza Hut.
Обновлено в 10:24
Политика
В Конгрессе США начали новое расследование против Трампа
По данным телекомпании CNN, новое расследование начал юридический комитет Палаты представителей Конгресса США, направив 81 запрос в Белый дом, Минюст и другие ведомства.
Обновлено в 14:45
Авто
ГАЗ начнет выпускать бюджетный кроссовер Volkswagen
Как сообщает издание «Авторевю», с 2020 года на предприятии ГАЗ начнется производство нового компактного кроссовера Volkswagen Tarek.
Обновлено в 12:16
Баскетбол
«Химки» в овертайме обыграли ЦСКА
"Химки" выиграли у ЦСКА (73:72 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:26