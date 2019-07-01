Экономика
ОБЗОР: Труднее всего в РФ купить квартиру жителям Крыма, Севастополя, Чечни и ДагестанаПРАЙМ 17:20
Меньше всего в России – до 1,5 лет — на покупку типовой двухкомнатной квартиры придется копить жителям Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, дольше всех – от 10 до 11 лет – откладывать на жилье вынуждены семьи в Крыму, Чечне, Дагестане и Севастополе, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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