с чего всё началось

Резкая критическая тональность обзора и содержащиеся в нем предвзятые выводы, которые основаны на сведениях из сомнительных источников, свидетельствуют об изначальной умышленной политизации данной темы.

Американские дипломаты уже призвали своих союзников расширить санкции против тех, кто, по их мнению, причастен к нарушениям прав человека в Чечне. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал доклад ОБСЕ «предвзятым и основанным на сведениях из сомнительных источников».

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