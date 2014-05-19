Политика

ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в Чечне
BFM.ru
00:44

Американские дипломаты уже призвали своих союзников расширить санкции против тех, кто, по их мнению, причастен к нарушениям прав человека в Чечне. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал доклад ОБСЕ «предвзятым и основанным на сведениях из сомнительных источников».
BFM.ru00:44
Александр Лукашевич
Резкая критическая тональность обзора и содержащиеся в нем предвзятые выводы, которые основаны на сведениях из сомнительных источников, свидетельствуют об изначальной умышленной политизации данной темы.
— Александр Лукашевич, дипломатКоммерсантъ вчера в 12:24
с чего всё началось
Группа из 16 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовила заявление
 с призывом «обеспечить полное соблюдение всеми чеченскими властями, в том числе правоохранительными органами и службами безопасности, внутреннего законодательства России и ее международных обязательств в области прав человека».
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