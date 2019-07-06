Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по КрымуLenta.ru вчера в 14:34
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook. Автором проекта выступил депутат от Украины Артур Герасимов.
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Кино
Итоги уик-энда 28 - 30 июня в кинопрокате Прибалтики
Фильм Дэнни Бойла первенствовал в эстонском кинопрокате (28 170 долларов в 24 кинотеатрах), а также занял четвертое место в Латвии (9566 долларов в 12 кинозалах) и пятое в Литве (14 540 долларов в 15 кинозалах с учётом превью).
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Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
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Единоборства
Джонс победил Сантоса решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
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Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Политика
В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
Обновлено в 03:06
Футбол
Месси обвинили в неуважении из-за слов о коррупции
Футболист заявил, что его команда не смогла попасть в финал Кубка Америки из-за коррупции, поэтому Месси не принял участие в церемонии вручения бронзовых медалей.
Обновлено в 03:23
Наука
Врачи научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Космос
Новое исследование: куда девается метан на Марсе
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Политика
Отказ Европы от антироссийских санкций предрёк постпред Украины
Киев может больше не ждать принятия Европой новых антироссийских санкций.
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На поклон: Зеленский едет в Одессу постоять на натовских кораблях
На Украине полным ходом идут военные учения Sea Breeze. Не обошёл их вниманием и Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
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В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
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Интернет
Что такое трекинг пикселей и чем он опасен для пользователей
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Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено 05 июля в 18:44