с чего всё началось

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook. Автором проекта выступил депутат от Украины Артур Герасимов.

Политика Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Футбол Что говорили Сёмин и Семак после матча за Суперкубок Для автора дубля в составе «Локомотива» Алексея Миранчука матч за Суперкубок с «Зенитом» стал фантастическим.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Шоу-бизнес Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.

Наука Инженеры создали робогусеницу, преодолевающую препятствия Инженеры из Кореи создали робота, двигающегося способом, напоминающим передвижение гусениц.

Происшествия Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.

Путешествия Donya-e Eqtesad (Иран): ступив на льды великого Байкала… Впечатления иранских туристов (Donya-e Eqtesad) Туристические группы не только обедали здесь: они также знакомились, общались друг с другом, обменивались впечатлениями, руководители и гиды групп давали необходимые советы — на что следует обращать особое внимание, гуляя по Байкалу, и что еще необходимо обязательно посетить.

Футбол «Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича Черногорец сыграл 23 матча и забил семь голов. Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем.

Происшествия Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.

Происшествия Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.

Футбол Сёмин: 9-го числа будет встреча с фанатами. Наверное, послушаем их претензии Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о поведении болельщиков команды во время матча за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).

Политика Роухани назвал санкции США против Ирана актом терроризма Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ "актом терроризма" и "полноценной экономической войной", говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.

Общество CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN) В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.

Армия и оружие ДНР: При обстреле Горловки украинская мина попала в детскую площадку Украинские военные утром 6 июля обстреляли из минометов Горловку, в результате чего одна из мин угодила на территорию детской игровой площадки.

Наука Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.

Политика Военнослужащим и полицейским повысят оклады С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.

Общество Прошла любовь, завяли мегамоллы Хотя бы потому, что мегамоллы утратили свое главное конкурентное преимущество перед мелкой розницей: цены сравнялись.