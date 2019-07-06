Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по КрымуLenta.ru 14:34
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook. Автором проекта выступил депутат от Украины Артур Герасимов.
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.Lenta.ru14:34
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