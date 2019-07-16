Политика

ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинствВести.Ru 11:55

Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.
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ООН и ОБСЕ раскритиковали украинский закон о госязыке

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В ООН озаботились украинским законом о языке

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ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств

Вести.Ru11:55

Замгенсека ООН призвала Украину обеспечить языковые права граждан

RT на русском11:11

В ООН приветствуют обещание Зеленского пересмотреть закон о языке

РЕН ТВ12:04

В ООН выразили обеспокоенность по поводу украинского закона о госязыке

Российская газета10:55

В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине

ТАСС11:43
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
Финансы

Британский фунт продолжил падение

Давление на фунт оказывают опасения инвесторов относительно перспективы того, что уже в конце июля во главе Консервативной партии и британского кабмина встанет евроскептик Борис Джонсон.
Обновлено в 07:10
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Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США

"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
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Телевидение и социальные сети усиливают депрессию у подростков

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София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам взыскание долгов по ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс и другие акты, которые запрещают передавать коллекторами задолженности по ЖКХ.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Космос

«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»

Обновлено в 11:32
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Общество

Военные продезинфицировали около 400 домов в зоне паводка в Приангарье

Обновлено в 10:11
Авто

УАЗ опубликовал первое фото «Патриота» с «автоматом»

УАЗ готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:22
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено в 17:59
Общество

Водяной смерч в Сочи сняли на видео

В районе Хост в Сочи на видео был снят водяной смерч в море, кадры есть в Instagram пользователя dtpsochi.
Обновлено в 11:03
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Более 30 детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере

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Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Наука

Маленький рогатый динозавр из Китая передвигался на двух ногах

Рогатый динозавр, фрагменты останков которого были впервые обнаружены в китайской части пустыни Гоби в 2005 году, передвигался на двух ногах — палеонтологи смогли установить этот факт благодаря новым находкам.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Сирийская армия готовит очередное наступление на северо-западе Сирии

Сирийская арабская армия ведет подготовку к очередному этапу наступления в зоне Большого Идлиба.
Обновлено в 09:02
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В России вводят ГОСТ для фотосессий младенцев

Обновлено в 05:50
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Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
Футбол

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
Армия и оружие

The National Interest оценил возможности С-500

Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.
Обновлено в 13:25
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Технологии

Росатом разработал охранную систему для Третьяковской галереи

Обновлено в 09:30
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Иран отбуксировал в свои воды сломавшийся в Персидском заливе танкер

Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 16:54
Наука

Шотландским физикам удалось сфотографировать квантовую запутанность

Обновлено 14 июля в 19:28
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Футбол

«Лестер» отказал клубам из Манчестера в продаже Магуайра

Главный тренер "лис" поведал Бурну, что "Лестер" отклонил оба предложения "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", посчитав, что 26-летнего игрока недостаточно дорого оценили.
Обновлено в 17:22
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