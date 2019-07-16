Политика
ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинствВести.Ru 11:55
Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.
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