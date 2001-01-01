Общество
ОБЪЕМ ФНБ НА 1 ИЮНЯ - $58,7 МЛРД -- МИНФИНFinancial One вчера в 10:51
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Политика
Трамп намерен заключить с Китаем торговое соглашение
Трамп напомнил, что между США и Китаем существовало торговое соглашение, которое последняя страна постаралась пересмотреть.
Обновлено в 01:26
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Авто
Российский авторынок в мае усилил падение до 7%
Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в мае 29739 автомобилей LADA, что соответствует уровню прошлого года.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Синди Кроуфорд показала платье, которое испортит любую фигуру
На очередной прогулке с детьми – Кайей и Пресли – Кроуфорд показалсь в очень неудачном миди-платье с разрезом, которое испортило бы любую фигуру.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Наука
ДНК руками человека: зачем генетики создали первый в мире организм с синтезированным геномом
Девять лет назад американские ученые во главе с генетиком Крейгом Вентером объявили, что создали первый в мире живой организм с полностью синтезированным геномом — бактерию Mycoplasma mycoides, которая является возбудителем легочных заболеваний у крупного рогатого скота и домашних коз.
Обновлено вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Киркоров и Пригожин помирились после скандала из-за Валерии
Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и продюсер Иосиф Пригожин помирились.
Обновлено в 02:02
Политика
Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости
По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»
Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Гаджеты
HTC официально анонсировала новый смартфон
Обновлено вчера в 14:34
Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за первый квартал выросла на 43,2%
Чистая прибыль "Татнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2019 года, приходящаяся на акционеров, выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 43,2%, до 60,15 млрд рублей.
Обновлено в 02:13
Авто
Итоги национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»
7 июня 2019 года 6 июня в Москве были оглашены итоги пятой ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019».
Обновлено в 02:22
Авто
АвтоВАЗ отказался от производства универсала Lada Vesta SW Sport
Lada в ближайшее время не планирует выпуск спортивной версии универсала Lada Vesta SW.
Обновлено в 00:53
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
СК проверяет информацию об избиении школьницы в Красноярске
Следователи проверяют информацию об избиении сверстниками школьницы в Красноярске и вымогательстве у нее денег, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Обновлено в 02:07
Музыка
Земфира спела на приватном концерте для гостей ПМЭФ
В Петербурге 6 июня состоялся приватный концерт российской певицы Земфиры.
Обновлено в 00:35
Политика
Саакашвили отказался идти в партию Кличко
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Политика
Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei
В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Спорт
Загитова в Японии за 10 минут сделала торт
Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что снялась в одном из японских кулинарных шоу.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Хоккей
«Заработали на Верстиге — он выплатил клубу две трети зарплаты»
В конце мая на торжественном вечере закрытия сезона КХЛ «Известия» пообщались с Максимом Сушинским, который объяснил, почему даже контракт Верстига не является провалом, рассказал об обстоятельствах ухода ближайшего помощника Хартли Майка Пелино и его замены на легендарного российского форварда Вячеслава Козлова, а также прокомментировал отъезд в НХЛ лидера «ястребов» Ильи Михеева.
Обновлено вчера в 17:00