Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.

Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%

Авто GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер на неделю из-за снижения спроса Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» приостановило производство внедорожников Chevrolet Niva в Тольятти для оптимизации спроса.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Экономика В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.

Энергетика Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Кино Светлана Немоляева: «Мы с сыном редко снимаемся вместе» В новом комедийном сериале Первого канала «Дипломат» 82-летняя актриса сыграла вместе с сыном и внучкой Полиной.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Экономика СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию Покупателем выступит «Татнефть» СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Гаджеты Xiaomi представила Mi 9T Pro в России Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro.

Политика Украина пойдет на переговоры с РФ по транзиту после консультаций с США Обсуждение нового соглашения по транспортировке российского газа в Европу через территорию Украины начнется после того, как Киев решит вопрос о выделении газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Армия и оружие Уволен главный военный прокурор Украины Матиос Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Финансы Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Экономика Доходы от услуг связи в РФ за полгода выросли до 891,6 млрд рублей Interfax-Russia.ru - Доходы от оказания услуг связи в России за I полугодие 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, до 891,6 млрд рублей, говорится в материалах Минкомсвязи.

Армия и оружие Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).

Политика «Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждаются состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживание поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги» «Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.