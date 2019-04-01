Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—КурагиноКоммерсантъ вчера в 14:38

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Читать в источнике

Подробнее о событии

РЖД построит железную дорогу к месторождениям Тувы

Ведомости04:44

Глава Тувы назвал проект железной дороги «Кызыл - Курагино» новым витком в развитии республики

Интерфакс - Россия04:25

РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению

Finam.Ruвчера в 12:12

РЖД подписали контракт на строительство ветки Кызыл - Курагино

ТАССвчера в 14:31

РЖД подписали договор о строительстве первой железной дороги в Туве

РБКвчера в 13:41

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Коммерсантъвчера в 14:38

РЖД выступят генподрядчиком строительства ветки Элегест–Кызыл–Курагино

ПРАЙМвчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала ЗРК и бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за два дня зафиксировали вблизи линии соприкосновения наличие 11 единиц техники и вооружения ВСУ, в том числе применяемых при обстрелах Республики.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению

Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Егор Крид признался, что часто разочаровывается в близких людях

Обновлено в 06:39
Наука

Археологи обнаружили древние религиозные подношения в озере Титикака

Археологам удалось обнаружить древние религиозные подношения на озере Титикака, среди которых жертвенные ламы и курильницы, украшения.
Обновлено в 02:37
Спорт

Команда Логинова и Гараничева провалила эстафету на чемпионате России

Обновлено в 08:55
Происшествия

В аэропорту Кольцово произошла перестрелка

По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Футбол

Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза

Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Экономика

ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Общество

Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации

На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Кино

HBO показал новый тизер-трейлер «Игры престолов»

Телеканал HBO показал новый тизера сериала "Игры престолов", где фанаты смогли во всей красе увидеть двух драконов Дейенерис Таргариен.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

Четыре активиста арестованы за участие в протестах близ Назрани

Суд в Магасе постановил арестовать на 10 суток четырех участников стихийной акции протеста на трассе у въезда в Назрань.
Обновлено в 06:08
Политика

Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом

Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом.
Обновлено в 05:48
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Политика

В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко

Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Авто

Главой марки Volkswagen в России стал Томас Мильц

На пост руководителя марки Volkswagen в России назначен Томас Мильц.
Обновлено в 08:50
Общество

Вдова Малашенко Божена Рынска сменила фамилию

Рынска сообщила, что решила взять фамилию покойного мужа и попросила журналистов больше не называть её Боженой Рынска.
Обновлено в 03:16
Спорт

Непряева выиграла гонку свободным стилем на ЧР

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку расстоянием на десять километров свободным стилем на российском чемпионате по лыжам, который проходит в эти дни на территории Архангельской области.
Обновлено в 06:29
Политика

Правящая партия Турции подала апелляцию на итоги выборов мэра Стамбула

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала апелляцию в Центризбирком на предварительные итоги выборов мэра Стамбула, на которых побеждает кандидат от оппозиции, заявил глава стамбульского отделения партии Байрам Шеноджак во вторник.
Обновлено в 09:09
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Обновлено в 06:00
Экономика

Матвиенко предложила запретить выдавать микрокредиты под залог жилья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что микрокредиты не нужно выдавать под залог жилья.
Обновлено в 06:48
Хоккей

«Салават Юлаев» сыграет третий матч финала Востока с «Авангардом»

Обновлено в 00:32
Спорт

Две новосибирские биатлонистки попали в сборную России

Обновлено вчера в 09:56
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Финансы

Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%

Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа

Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставку

Обновлено в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное