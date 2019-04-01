Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—КурагиноКоммерсантъ вчера в 14:38
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
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