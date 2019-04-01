Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—КурагиноКоммерсантъ 14:38
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо после концерта
Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Авто
В Петербурге впервые за два года упали продажи новых автомобилей
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено в 13:18
Происшествия
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Политика
Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли под колесами электрички
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 15:21
Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию
Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Здоровье
Диетолог рассказала о паразитах внутри организма и о пользе мытья рук
Диетолог Альбина Комиссарова рассказала о паразитах внутри организма. По ее словам, мытья рук достаточно для сохранения здоровья.
Обновлено в 00:15
Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
Обновлено в 11:01
Энергетика
Россия обошла США по поставкам СПГ в Европу и Азию
Россия в 2018 году опередила США по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, поставив 17,29 млн тонн СПГ против американских 13,43 млн.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
На стадионе «Динамо» началась замена газона
На стадионе московского футбольного клуба "Динамо" в Петровском парке началась замена газона, об этом сообщается на официальной странице арены в Instagram.
Обновлено в 15:33
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года
Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Политика
Медведев встретится со всеми фракциями перед отчетом в Думе
Перед ежегодным отчетом правительства в Госдуме, который состоится 17 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу со всеми фракциями нижней палаты.
Обновлено в 12:44
Политика
МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине
Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Здоровье
Детские поликлиники объединили в Череповце
Детские городские поликлиники №№ 2 и 4 объединились в одну - Череповецкую детскую городскую поликлинику № 3. Цель - улучшить доступность медпомощи для малышей и подростков Заягорбского района.
Обновлено в 10:11