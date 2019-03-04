Экономика
ОАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусыКоммерсантъ 17:06
ОАО РЖД планирует платформу для продажи билетов на поезда и автобусы ОАО РЖД намерено разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов, в том числе на автобусы. Продажа автобусных билетов пока тестируется в офлайновых кассах в нескольких регионах.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 18:47
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита
Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.
Обновлено в 18:24
Экономика
Названы регионы, где заемщики хуже всего платят по кредитам
В прошедшем году банки предоставили заемщикам кредитов и кредитных лимитов на 12,5 триллиона рублей (в 2017 году - 9,2 триллиона рублей).
Обновлено в 18:46
Политика
Организаторы в Одессе выставили для Порошенко 5 литров воды
Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что во время мероприятия, кроме традиционной бутылки с водой, которую ставят всем спикерам, для украинского президента подготовили огромную пятилитровую.
Обновлено в 15:50
Политика
На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция
Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет
Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Экономика
На Сахалине построят самый длинный в России угольный конвейер
На Сахалине запланировали строительство самого длинного в стране угольного конвейера. 28 километров линии построит резидент ТОР.
Обновлено в 18:49
Транспорт
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено в 16:29
Происшествия
В США более 10 человек погибли в результате торнадо
По меньшей мере 10 человек погибли в результате торнадо в округе Ли в американском штате Алабама, сообщает местный телеканал WSFA со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 19:18
Политика
Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом
Обновлено в 16:29
Политика
Медведев заявил о готовности России к диалогу с Украиной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарскому изданию «Труд» заявил о готовности России к диалогу с новым руководством Украины.
Обновлено в 18:31
Политика
Посольство РФ подготовило доклад об инциденте в Солсбери
Посольство РФ в Лондоне подготовило доклад "Солсбери: вопросы без ответа", приуроченный к первой годовщине инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Две девушки порезали шеи трем мужчинам из Йемена в Москве
На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:24
Общество
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено в 18:24
Авто
СМИ: В Сирии продаются новые автомобили «Ока»
Обновлено в 06:28
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинение его вдовы
Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Спорт
Ласицкене выиграла золото на чемпионате Европы в помещении
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото на чемпионате Европы в помещении, который проходит в Глазго.
Обновлено в 15:40
Культура
Шнуров пожаловался на Instagram и перешел в Telegram
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров создал свой Telegram-канал. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 19:16
Общество
Осипов назначил Бочкарёва министром сельского хозяйства Забайкалья
Бочкарёв пробыл на посту с марта по октябрь 2017 года, когда назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Андрей Тарасенко вывел его из состава правительства.
Обновлено в 18:52
Космос
Названа стоимость создания космического ракетного комплекса «Ангара»
В первые 13 лет строительства (с 1993 по 2006 год) на разработку космического ракетного комплекса выделили меньше 4% необходимых для успешной реализации проекта средств.
Обновлено вчера в 00:02
Общество
Православные верующие России начинают праздновать Масленицу
Подготовительная неделя перед Великим постом начинается у православных верующих России в понедельник.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
The National Interest оценил новый российский штурмовой автомат ШАК-12
Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Космос
На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon
После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги.
Обновлено в 11:19
Наука
В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»
Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".
Обновлено в 09:30