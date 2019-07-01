Экономика
ОАК не будет выплачивать дивиденды за 2018 годВести.Финанс 03:03
Годовое собрание акционеров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2018 г. из-за убытка. Не будет выплачиваться и премия.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок в Турцию российских С-400
Ранее президент США Дональд Трамп провел на полях саммита G20 в японской Осаке встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой подтвердил, что США не будут вводить санкции в отношении Анкары из-за приобретения у России систем С-400.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Общество
В Японии более миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться
В Японии более миллиона человек получили рекомендации об эвакуации из-за дождей.
Обновлено в 02:39
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв
В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает агенство Reuters.
Обновлено в 01:03
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.
Обновлено вчера в 11:18
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Экономика
Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%
Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
Обновлено в 03:10
Космос
Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Наука
Названо заболевание, которое увеличивает риски возникновения рака
В целом у страдающих от РС пациентов на 14% повышен риск возникновения онкологии.
Обновлено в 02:42
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Назначен новый врио начальника свердловской полиции
Генерал-майор Владимир Миронов назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 02:42
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Водитель высадил из автобуса потерявшегося в Новокузнецке ребенка
В Новокузнецке водитель автобуса высадил из салона плачущего восьмилетнего ребенка, который оказался в транспорте без сопровождающих, и уехал.
Обновлено в 00:34
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 09:55
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Футбол
Игуаин не намерен уходить из «Ювентуса»
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье
Начнут лечить по новым правилам
Новые правила предусматривают, что обследовать таких пациентов будут регулярно, раз-два в год, а в некоторых случаях и чаще.
Обновлено 29 июня в 01:56
Политика
Джонсон хочет доказать Путину ценность либерализма на примере Brexit
В опубликованной в издании статье отмечается, что таким образом с помощью Brexit Джонсон хочет доказать «ценность либерализма», оспорив слова президента РФ Владимира Путина о кризисе современной либеральной идеи.
Обновлено в 01:08
Здоровье
Главный ночной симптом рака назвали ученые
Британские ученые пришли к выводу, что повышенная потливость во время сна может быть симптомом рака.
Обновлено в 02:18