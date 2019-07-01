ОАК не будет выплачивать дивиденды за 2018 годВести.Финанс 03:03

Годовое собрание акционеров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2018 г. из-за убытка. Не будет выплачиваться и премия.

ОАК не будет выплачивать дивиденды за 2018 год

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