Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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