Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Политика
Порошенко пошел ва-банк: в центре Киева согнали новый «Майдан»
В отчаянной попытке удержаться у власти Петр Порошенко мобилизовал свой административный ресурс и согнал в центр Киева внушительную массовку.
Обновлено в 08:28
Политика
РБК покажет дебаты Порошенко и Зеленского с переводом на русский
В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Политика
Порошенко вышел к сторонникам на Майдане
Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Политика
Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Новые парадные кабриолеты Aurus, ставшие самой обсуждаемой новинкой последнего времени, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Общество
В России появятся частные кладбища
Обновлено в 07:40
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Экономика
Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года
Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж
Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Авто
Все модификации Renault Arkana для России полностью рассекречены
В базе Росстандарта появился полноценный сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модель Renault Arkana.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Медведчук объяснил Зеленскому выгоду сделки с Россией
В течение нескольких месяцев Владимир Зеленский, в случае победы на выборах, сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции, если пойдет на сделку с Москвой.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Кубанские полицейские сдали кровь, чтобы помочь трём дочерям экс-коллеги
Медики предполагают, что детям может помочь операция по удалению селезёнки, но для неё им нужно дождаться по меньшей мере 12-летнего возраста.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Хоккей
«Трактор» объявил о назначении нового главного тренера
Как сообщается на официальном сайте «Трактора», команда из Челябинска получила нового главного тренера.
Обновлено в 08:03
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Космос
Потенциально опасный астероид пролетел в 219 тыс. км от Земли
Астероид 2019 GC6 пролетел на расстоянии в 219 тыс. км от Земли — вдвое ближе среднего расстояния между планетой и Луной.
Обновлено в 08:14
Экономика
Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов
Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции
Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
Обновлено в 08:42
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Toyota ProAce City доступен в двух исполнениях: фургон и пассажирская версия, которая имеет в названии приставку Verso.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
В Москве загорелся жилкомплекс «Зиларт»
Обновлено в 07:17