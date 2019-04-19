Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Политика
Посольство надеется на пересмотр Британией отношения к российским СМИ
«Рассчитываем, что британская сторона пересмотрит недальновидную политику в отношении российских СМИ», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:31
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой
Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 02:27
Транспорт
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права
РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Суд принял еще одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского
Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году «ПриватБанка», бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16
Экономика
Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов
Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.
Обновлено в 03:49
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Хоккей
«Спартак» продлил контракт с форвардом Цыплаковым
Московский хоккейный клуб "Спартак" заключил новый контракт с нападающим Максимом Цыплаковым, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева с чиновниками
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео инцидента в московском кафе «Кофемания», в ходе которого группа молодых людей, среди которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей заведения — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 08:20
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Авто
Nissan не собирается сокращать производство в этом году
Ранее издание Nikkei со ссылкой на информированные источники сообщило, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, Nissan может снизить выпуск автомобилей примерно на 15% - до минимальных за 9 лет 4,6 млн единиц.
Обновлено в 02:49
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Здоровье
Беременных во Владимирской области врачи примут без очереди
Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Владимирской области, беременные во Владимирской области получили особое право посетить врачей не просиживая часами в очередях.
Обновлено в 09:00
Музыка
Две сестры из Красноярска выступят на Евровидении за Белоруссию
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
Обновлено в 09:17
Политика
Опубликован отредактированный доклад Мюллера
Американское министерство юстиции опубликовало на своем сайте отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому вмешательству».
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Музыка
Дочь Ирины Салтыковой записала новую песню по мотивам хита матери
Клип Алисы Салтыковой на ремейк хита 90-х «Серые глаза» появился в эфире музыкальных телеканалов и на YouTube.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Москве загорелся жилкомплекс «Зиларт»
Обновлено в 07:17
Происшествия
Совершено нападение на начальника управления ФАС Илью Гришина
В Москве совершено нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа ФАС Илью Гришина, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Обновлено в 06:09
Транспорт
«Яндекс» введёт блокировку для водителей каршеринга и такси за грубые нарушения ПДД
Яндекс внедряет технологии, которые блокируют и деактивируют пользователей каршеринга и такси за опасную езду и грубое нарушение ПДД.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21