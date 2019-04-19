Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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Китай не предлагал России разделять продажи совместно разрабатываемого самолета

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ОАК ответила на сообщения об угрозе срыва проекта российско-китайского самолета

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ТАСС04:47

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РИА Новости03:56

Проект российско-китайского самолета оказался под угрозой срыва

Взгляд.ру02:23
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