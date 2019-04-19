Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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Футбол
Диего Коста извинился и вернулся к тренировкам с «Атлетико»
Нападающий Диего Коста приступил к тренировкам с «Атлетико». Футболист извинился и вернулся в общую группу.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Панин рассказал о походах на нудистский пляж с дочерью
Панин заявил в беседе с НСН, что не боится, если его обнаженные снимки в Интернете увидит маленькая дочь.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Забайкалье из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Забайкальского края из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил «оранжевую» версию внедорожника УАЗ «Хантер» для экспедиций.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре
Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Экономика
Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год
Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2018 году составил 34,7 миллиона рублей, следует из опубликованной на сайте регулятора декларации.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Хоккей
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Вашингтон" (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Москве загорелся жилкомплекс «Зиларт»
Обновлено в 07:17
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Общество
Фонд Тимченко возглавил первый рейтинг российских филантропов Forbes
Российский Forbes впервые подготовил рейтинг российских филантропов.
Обновлено в 07:49
Общество
Врач-терапевт рассказала об опасности дневного сна
По словам специалиста, дневной сон, продолжительность которого составляет не больше 30 минут, не отражается на качестве ночного сна, зато снимает сонливость, помогает восстановить силы и улучшить когнитивные функции: концентрацию внимания и трудоспособность.
Обновлено в 07:15
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко привели к транспортному коллапсу
Украинская полиция пытается справиться со сложной транспортной ситуацией на въезде в Киев, которая возникла из-за большого количества желающих своими глазами увидеть дебаты кандидатов в президенты страны Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Ефремове столкнулись автопоезд, ГАЗель и КамАЗ: один человек погиб
Автопоезд, ГАЗель и КамАЗ столкнулись днем пятницы, 19 апреля, на 297-м километре автодороги М-4 в Ефремове.
Обновлено в 09:29
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер Мевли
Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК Зенит полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены.
Обновлено в 06:36
Экономика
Глазьев предложил создать «криптоплощадку» в Крыму для обхода санкций
Советник президента Сергей Глазьев предложил создать в Крыму площадку для привлечения иностранных инвестиций на полуостров в обход санкций с помощью криптовалют или других видов цифровых денег.
Обновлено в 06:47
Происшествия
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25