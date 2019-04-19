Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Происшествия
Осипов обсудил с главой МЧС ситуацию с пожарами в Забайкалье
19 апреля глава региона Александр Осипов в режиме селекторного совещания обсудил с министром России по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым ситуацию с пожарами в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:04
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика
В Кремле открестились от сделок с новым президентом Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит необходимости заключать сделки между новым президентом Украины и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде
Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Обновлено вчера в 14:02
Культура
Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен
Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.
Обновлено в 20:07
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Экономика
Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России
Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Футбол
Анжи — Ахмат 0:1
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о своем будущем в преддверии домашнего матча 24-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 12:28
Здоровье
Пересекающиеся орбиты, театральные убийства и лживый сценарий. Отрывок из книги «Колумбайн»
Люди часто спрашивают, что заставило меня потратить на трагедию "Колумбайн" более десяти лет.
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко
Обновлено в 17:24
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено в 12:44
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Космос
Астероид размером с дом пролетел в опасной близости от Земли
Потенциально опасный астероид под названием 2019 GC6 19 апреля пролетел мимо нашей планеты, причем в точке максимального сближения расстояние между крупным космическим телом и Землей составило всего 219 тысяч километров.
Обновлено в 10:09
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Члена ОНК Еникеева допросили по делу Калви в качестве свидетеля
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев заявил РИА Новости, что Следственный комитет допросил его как свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви и взял подписку о неразглашении.
Обновлено в 10:15
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Обновлено в 10:59
Религия
Православные верующие готовятся к Вербному воскресенью
Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. В этом году этот день выпадает на 21 апреля.
Обновлено в 14:27
Хоккей
Крылов: «Авангард» поддерживает Михеева в стремлении уехать в НХЛ
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возможный переезд нападающего Ильи Михеева в НХЛ.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»
Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Транспорт
Собянин признал, что в Москве нет стратегии развития транспорта
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2022 году в Москве могут начать работу первые беспилотные такси.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14