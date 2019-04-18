Экономика
ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07
Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено 17 апреля в 08:05
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Транспорт
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права
РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Росстат впервые посчитал доходы населения по новой методологии
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с корректировкой на инфляцию) по итогам I квартала сократились на 2,3 процентных пункта по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Политика
Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Затраты на создание сетей 5G в России оценили в 650 млрд рублей
По словам Акимова, затраты компаний на создание сети нового поколения составят около 650 млрд рублей.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж
Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Политика
Патрушев призвал усилить работу кибердружин на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить работу "интернет-дружинников" Северного Кавказа для воспитания у местной молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован по обвинению в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами, сообщили в СК.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
Количество больных сахарным диабетом возросло в Карелии
Численность населения в Карелии уменьшается. Остро стоит проблема с заболеваемостью сахарным диабетом. Также тяжелая ситуация с онкологией.
Обновлено в 03:58
Политика
Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»
Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
Авто
В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely FY11
Китайский автомобильный бренд Geely намерен в ближайшее время начать поставку в Россию новой модели купеобразного кроссовера Geely FY11.
Обновлено в 02:50
Политика
В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Депутата верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, неизвестные облили фекалиями.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Экономика
Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года
Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Космос
Небольшой астероид прошел на близком расстоянии от Земли
Обновлено в 04:32
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Теннис
Потапова и Тревизан откроют матч Fed Cup Россия — Италия
Теннисистки Анастасия Потапова и Мартина Тревизан откроют матч Кубка Федерации между сборными России и Италии.
Обновлено в 05:40
Интернет
Instagram может скрыть количество лайков под постами
Обновлено в 05:25
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Управляющий «Кофемании» рассказал, кто бил Пака
Свидетель по делу потасовки с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий «Кофемании» Дмитрий Грачёв вживую не видел, кто именно наносил удар стулом чиновнику Минпромторга Денису Паку.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка
Обновлено в 03:28
Космос
В атмосфере Марса обнаружили «водяной насос»
Что особенно необычно, водяной пар есть и в тех слоях атмосферы Марса (например, в мезосфере), которые в теории не должны иметь значимых его количеств в силу слишком низких температур, при которых вода превращается в снег и лед и должна опускаться вниз.
Обновлено в 02:30