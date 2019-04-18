Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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Китай не предлагал России разделить продажи по проекту CR929, заявили в ОАК

РИА Новости03:56

Китай не предлагал России разделять продажи совместно разрабатываемого самолета

Коммерсантъ06:03

В ОАК сообщили, что Китай не предлагал России раздельно продавать самолеты CR929

ТАСС04:47

ОАК опровергла данные о предложении Китая разделить продажи лайнера CR929

РБК05:22

Проект российско-китайского самолета оказался под угрозой срыва

Взгляд.ру02:23

«Ведомости»: Создание первого российско-китайского самолета оказалось под угрозой

БИЗНЕС Online01:17

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Ведомостивчера в 17:12
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Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено 17 апреля в 08:05
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Транспорт

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права

РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
Экономика

Росстат впервые посчитал доходы населения по новой методологии

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с корректировкой на инфляцию) по итогам I квартала сократились на 2,3 процентных пункта по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

В центре Москвы полицейский открыл стрельбу

Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Политика

Лукашенко назвал дату досрочных парламентских выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил провести досрочные выборы в парламент республики 7 ноября 2019 г. Очередные президентские выборы в стране состоятся осенью 2020 г.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Затраты на создание сетей 5G в России оценили в 650 млрд рублей

По словам Акимова, затраты компаний на создание сети нового поколения составят около 650 млрд рублей.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж

Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Политика

Патрушев призвал усилить работу кибердружин на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить работу "интернет-дружинников" Северного Кавказа для воспитания у местной молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Сотрудник Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко арестован по обвинению в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами, сообщили в СК.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье

Количество больных сахарным диабетом возросло в Карелии

Численность населения в Карелии уменьшается. Остро стоит проблема с заболеваемостью сахарным диабетом. Также тяжелая ситуация с онкологией.
Обновлено в 03:58
Политика

Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
Авто

В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely FY11

Китайский автомобильный бренд Geely намерен в ближайшее время начать поставку в Россию новой модели купеобразного кроссовера Geely FY11.
Обновлено в 02:50
Политика

В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами

Депутата верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, неизвестные облили фекалиями.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Экономика

Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года

Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Космос

Небольшой астероид прошел на близком расстоянии от Земли

Обновлено в 04:32
Происшествия

Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Теннис

Потапова и Тревизан откроют матч Fed Cup Россия — Италия

Теннисистки Анастасия Потапова и Мартина Тревизан откроют матч Кубка Федерации между сборными России и Италии.
Обновлено в 05:40
Интернет

Instagram может скрыть количество лайков под постами

Обновлено в 05:25
Общество

У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Управляющий «Кофемании» рассказал, кто бил Пака

Свидетель по делу потасовки с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий «Кофемании» Дмитрий Грачёв вживую не видел, кто именно наносил удар стулом чиновнику Минпромторга Денису Паку.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова родила пятого ребенка

Обновлено в 03:28
Космос

В атмосфере Марса обнаружили «водяной насос»

Что особенно необычно, водяной пар есть и в тех слоях атмосферы Марса (например, в мезосфере), которые в теории не должны иметь значимых его количеств в силу слишком низких температур, при которых вода превращается в снег и лед и должна опускаться вниз.
Обновлено в 02:30
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