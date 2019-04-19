Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолетаРоссийская газета 05:07

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
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Проект российско-китайского самолета оказался под угрозой срыва

Взгляд.ру02:23

ОАК ответила на сообщения об угрозе срыва проекта российско-китайского самолета

Ведомости07:57

ОАК опровергла данные о предложении Китая разделить продажи лайнера CR929

РБК05:22

Китай не предлагал России разделять продажи совместно разрабатываемого самолета

Коммерсантъ06:03

В ОАК сообщили, что Китай не предлагал России раздельно продавать самолеты CR929

ТАСС04:47

Китай не предлагал России разделить продажи по проекту CR929, заявили в ОАК

РИА Новости03:56

Ведомости: Проект создания российско-китайского дальнемагистрального самолета оказался под угрозой

Эхо Москвы07:00
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Политика

В Киеве начались дебаты Зеленского и Порошенко

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Гаджеты

Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold продемонстрирован изнутри

Новый Samsung Galaxy Fold еще не попал на мировой рынок, а уже один китайский энтузиаст разобрал его и показал его изнутри.
Обновлено в 00:03
Путешествия

Россияне перечислили претензии к соотечественникам за рубежом

Предъявлялись претензии также к недоброжелательности и неумению улыбаться (13 процентов), к невнимательности к местным обычаям и стремлению демонстрировать свой статус и богатство — по 12 процентов участников исследования.
Обновлено вчера в 22:12
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
Обновлено в 12:00
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Кино

Стал известен худший из «Мстителей»

Наихудшим персонажей "Мстителей" признали Воителя, пишет издание.
Обновлено в 11:43
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено в 11:15
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено в 12:23
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Экономика

Суд принял ещё одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского

Окружной административный суд Киева принял очередное определение в пользу прежнего владельца национализированного в 2016 году ПриватБанка, бизнесмена Игоря Коломойского, отменив решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финансового учреждения.
Обновлено в 09:16
Гаджеты

ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone

«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Гаджеты

Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей

На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Суд отправил бывшего владельца «Югры» Хотина под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 12:11
Политика

Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолёты в Венесуэлу

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено в 10:46
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

В Нижнекамске при пожаре в промзоне пострадали девять человек

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца «Пипися»

Китайское телеканал CCTV Military Channel опубликовал видео испытаний первого китайского авианосца, с нуля созданного в Поднебесной.
Обновлено в 10:31
Технологии

«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России

Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Транспорт

Минтранс проведет эксперимент по отслеживанию автобусов через «Платон»

"Провести до 15 октября 2019 года эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных перевозках автомобильным транспортом", - говорится в документе.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Забайкалье сгорели 70 домов, есть пострадавшие

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, всего на территории восьми населённых пунктов сгорело порядка 70 домов (из них 42 нежилых) и 20 надворных построек.
Обновлено в 12:15
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