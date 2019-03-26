Политика
ОАГ выступила против поездки российских военных в ВенесуэлуREGNUM 25 марта в 22:52
«Генеральный секретариат ОАГ осуждает военное проникновение России в Венесуэлу, которое не было разрешено Национальной ассамблеей», — говорится в заявлении. В заявлении правительство законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро названо «нелигитимным».
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ОАГ назвала визит российских военослужащих в Венесуэлу «военным проникновением»
Росбалт25 марта в 20:29
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