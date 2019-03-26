МИД назвал основания для присутствия российских военных в ВенесуэлеРБК 12:35

с чего всё началось

В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

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Политика Тереза Мэй может назвать дату своей отставки завтра Во вторник, 26 марта, информагентство Reuters сообщило, что в грядущую среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки.

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Происшествия СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Футбол РФС подал запрос на внедрение VAR в полуфиналах Кубка России РФС подал заявки в ФИФА и Международный совет футбольных федераций (IFAB) на внедрение системы VAR в полуфинальных матчах Кубка России, сообщали в ТАСС со ссылкой на руководителя проекта по внедрению VAR В России Леонида Калошина.

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Финансы «Северсталь» разместит облигации на 15 млрд рублей Информацию о размещении подтвердил представитель компании. Всего «Северсталь» планирует разместить бумаги на 15 млрд руб.

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Хоккей Кучеров забросил шайбу «Бостону» и превзошел достижение Федорова Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона".