Политика
ОАГ выступила против отправки российских военных в ВенесуэлуРИА Новости вчера в 18:40
Организация американских государств (ОАГ) выступила против отправки российских военных в Венесуэлу.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Футбол
«Реал» решил продать Бэйла летом
Обновлено в 14:35
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Хоккей
Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08
Футбол
Олег Корнаухов: «В матче Италия — Лихтенштейн может быть мини-сенсация»
В матче с Лихтенштейном может быть мини-сенсация, хотя я в нее не особо верю.
Обновлено в 15:37
Политика
Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Политика
ФСБ разработала правила передачи кортиков уволенным со службы офицерам
Федеральная служба безопасности России подготовила проект приказа, устанавливающего порядок и условия передачи кортиков для пожизненного хранения уволенным с военной службы.
Обновлено в 09:56
Происшествия
СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
Экономика
ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 года
Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года).
Обновлено в 07:25
Футбол
Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей
РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Обновлено в 14:35
Футбол
Месси приобрел телефон и покрыл его золотом
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покрыл золотом приобретенный iPhone XS Max.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Американские военные закрыли доступ к жителям лагеря «Рукбан»
Командование американских войск в зоне Эт-Танф в Сирии закрыло доступ к жителям лагеря Рукбан для мониторинга и оценки обстановки, говорится в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено в 09:32
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Футбол
«Барселона» интересуется Промесом
Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».
Обновлено в 05:39
Политика
Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.
Обновлено в 03:25
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты
Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Хоккей
Кузнецов отреагировал на оскорбления Дона Черри
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на оскорбления в своей адрес со стороны известного телевизионного эксперта Дона Черри.
Обновлено в 14:35
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска
Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Футбол
В сети появилось фото домашней формы «Ювентуса» в следующем сезоне
Сообщается, что данное творение фирмы Adidas поступит в продажу в мае.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Следователи и полицейские подрались в Калмыкии
По данным газеты, стычка произошла между начальником уголовного розыска, его заместителем, двумя оперативниками с одной стороны и тремя сотрудниками управления Следственного комитета по Калмыкии с другой.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Леонтьева объяснила инцидент с охранником певца
Инцидент прокомментировала пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина.
Обновлено в 06:36