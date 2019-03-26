Политика

ОАГ осудила «российское вторжение» в ВенесуэлуКрасная весна вчера в 21:19

Военное сотрудничество между Россией и властями Венесуэлы неприемлемо, заявила Организация американских государств (ОАГ) 25 марта в официальном пресс-релизе. ОАГ не признает законно избранного президента страны Николаса Мадуро, считая таковым самопровозглашенного Хуана Гуайдо.
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ОАГ назвала визит российских военослужащих в Венесуэлу «военным проникновением»

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Организация американских государств обвинила Россию в нарушении конституции Венесуэлы

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Страны Латинской Америки потребовали от России вывести войска из Венесуэлы

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ОАГ выступила против отправки российских военных в Венесуэлу

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Организация американских государств осудила прибытие российских военнослужащих в Венесуэлу

ТАССвчера в 17:30
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика

Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»

Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
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Фруктоза провоцирует развитие рака

Как сообщает Pora.ru, американские биологи пришли к выводу о том, что кукурузный сироп и другие виды натуральных подсластителей, которые изготовлены на основе фруктозы (сахарозаменителя), может стать провокаторами развития онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:30
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Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»

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Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
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Весенняя метель накрыла Южно-Сахалинск

Обновлено в 18:59
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Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Происшествия

Аэропорт Внуково уволил кинолога, издевавшегося над собакой

Аэропорт Внуково уволил кинолога, который в пьяном виде издевался над собакой.
Обновлено в 06:59
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Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Политика

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.
Обновлено в 10:33
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено в 12:01
Кино

В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили

Обновлено в 19:03
Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа

Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Московская школьница попала в больницу с ножевым ранением в живот

Московские следователи начали проверку после того, как в одну из городских больниц попала школьница с ножевым ранением, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 04:27
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу

По данным агентства, военные самолеты прибыли в Венесуэлу для проведения обслуживания техники и обучения венесуэльских военных в рамках заключенного соглашения о военно-техническом сотрудничестве между странами, пишет ТАСС.
Обновлено 24 марта в 23:15
Транспорт

На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог

Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Общество

Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей

Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено в 18:25
Космос

НАСА сообщило о неисправной аккумуляторной батарее на МКС

Обновлено в 18:15
Армия и оружие

Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами

Обновлено в 00:21
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Теннис

Андерсон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 18:58
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Антон Бильжо снял фильм про психиатров с психическими проблемами

Обновлено в 10:14
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
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Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

Обновлено в 15:43
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Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите

Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Мексике взорвался рынок пиротехники

Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено в 18:36
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Организация американских государств
Международная организация, созданная 30 апреля 1948 года на 9-й Межамериканской конференции в Боготе на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 года. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне.
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Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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