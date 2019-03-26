Политика
ОАГ осудила «российское вторжение» в ВенесуэлуКрасная весна вчера в 21:19
Военное сотрудничество между Россией и властями Венесуэлы неприемлемо, заявила Организация американских государств (ОАГ) 25 марта в официальном пресс-релизе. ОАГ не признает законно избранного президента страны Николаса Мадуро, считая таковым самопровозглашенного Хуана Гуайдо.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
Наука
Фруктоза провоцирует развитие рака
Как сообщает Pora.ru, американские биологи пришли к выводу о том, что кукурузный сироп и другие виды натуральных подсластителей, которые изготовлены на основе фруктозы (сахарозаменителя), может стать провокаторами развития онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:30
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Общество
Весенняя метель накрыла Южно-Сахалинск
Обновлено в 18:59
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Происшествия
Аэропорт Внуково уволил кинолога, издевавшегося над собакой
Аэропорт Внуково уволил кинолога, который в пьяном виде издевался над собакой.
Обновлено в 06:59
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.
Обновлено в 10:33
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Кино
В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Московская школьница попала в больницу с ножевым ранением в живот
Московские следователи начали проверку после того, как в одну из городских больниц попала школьница с ножевым ранением, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Российские военные самолеты прибыли в Венесуэлу
По данным агентства, военные самолеты прибыли в Венесуэлу для проведения обслуживания техники и обучения венесуэльских военных в рамках заключенного соглашения о военно-техническом сотрудничестве между странами, пишет ТАСС.
Обновлено 24 марта в 23:15
Транспорт
На Сахалине возобновили движение на одном из закрытых ранее участков дорог
Движение возобновили на одном из двух закрытых ранее участков автомобильных дорог на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 19:19
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено в 18:25
Космос
НАСА сообщило о неисправной аккумуляторной батарее на МКС
Обновлено в 18:15
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Теннис
Андерсон вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
Представитель ЮАР Кевин Андерсон стал четвертьфиналистом теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 18:58
Кино
Антон Бильжо снял фильм про психиатров с психическими проблемами
Обновлено в 10:14
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Здоровье
Супруги отсудили 1,55 млн рублей за смерть новорожденной дочери в Чите
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Мексике взорвался рынок пиротехники
Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено в 18:36