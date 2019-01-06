Экономика
ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредита
ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредитаREGNUM08:43
Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бин Зайед Аль-Нахиян планирует в ближайшие дни посетить Пакистан для переговоров об экономической помощи. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов.
REGNUM08:43
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