Энергетика

ОАЭ предложили продлить сделку ОПЕК+ до балансировки рынкаТАСС вчера в 08:46

Сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, возможно, придется продлить после июня до достижения балансировки рынка, поскольку коммерческие запасы нефти в мире продолжают расти несмотря на работу соглашения. Об этом журналистам в субботу сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль Мазруи.
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