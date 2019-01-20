ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать совместную криптовалютуВедомости 03:23

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Политика Политика Трамп предложил план по завершению шатдауна Дональд Трамп, выступая в Белом доме, предложил свой план по выходу из бюджетного кризиса, так называемого шатдауна, однако демократы его отвергли.

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Армия и оружие Армия и оружие На параде в Лаосе показали российские танки Т-72 На военном параде в честь 70-летия основания Народной армии Лаоса были показаны российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, состоящие на вооружении лаосских вооруженных сил, сообщило министерство обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В Эстонии предложили направить ракеты на Петербург Эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить в Эстонии ракеты, которые способны поразить Санкт-Петербург.

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Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о передаче сирийским курдам современного оружия США Силы самообороны сирийских курдов (YPG) получили современные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «Тоу».

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