Экономика

ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалютуРИА Новости 14:15

ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.
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Совместную криптовалюту решили создать ОАЭ и Саудовская Аравия

Экономика сегодня15:50

ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту

News.ru15:30

ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту

РИА Новости14:15
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
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Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
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Умер «самый симпатичный пес в мире» по кличке Бу

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В Бельгии «желтые жилеты» напали на репортеров телеканала

Участники движения "желтых жилетов" напали на съемочную группу RTL Info, которая снимала репортаж об акции протеста в Бельгии.
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Тяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy стартовала в Калифорнии

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Космос

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
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На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
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Происшествия

В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

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Трамп предложил план по завершению шатдауна

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Армия и оружие

Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
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Спорт

Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым

На 34-м году жизни скончался двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин. Спортсмена нашли мертвым у себя дома.
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Архив панк-группы «Гражданская оборона» будет продан на аукционе

Одна из самых влиятельных на панк-сцене СССР группа "Гражданская оборона" была основана в 1984 году в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Обновлено в 08:17
Авто

Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу

Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено вчера в 10:21
Общество

Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

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В субботу, 19 января, в Самаре три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме в центре города.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Мексике не менее 20 человек погибли при взрыве трубопровода

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Все три смартфона Galaxy S10 показали на картинке

Как стало известно, авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал изображение с рендерами новых смартфонов от южнокорейского бренда.
Обновлено в 16:53
Интернет

Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Обновлено в 07:02
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В Москве почти 270 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях

Около 270 тысяч граждан в Москве приняли участие в крещенских купаниях в ночь на субботу, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.
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Андрей Губин рассказал, как чуть не умер

Обновлено в 15:58
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Ученые обнаружили живые организмы в подледном озере Антарктиды

На протяжении многих веков подледное озеро Мерсер не имело сообщений с внешним миром, поэтому участники экспедиции были удивлены наличию множества живых организмов в водоеме.
Обновлено в 01:29
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На Лолиту подали в суд из-за долгов по ЖКХ

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В Польше похоронили убитого мэра Гданьска

В Архикафедральной Мариацкой базилике в Гданьске прошли похороны убитого главы города Павла Адамовича, передает РИА "Новости".
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СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»

Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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