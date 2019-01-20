Экономика

ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалютуРИА Новости 14:15

ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.
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ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту

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Экономика сегодня15:50

ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту

News.ru15:30

ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту

РИА Новости14:15
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Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
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Не менее 66 человек погибли при взрыве и последующем возгорании на трубопроводе в мексиканском штате Идальго.
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Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

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Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

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Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым

На 34-м году жизни скончался двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин. Спортсмена нашли мертвым у себя дома.
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Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла австралийке Эшли Барти в четвертом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).
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На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено в 04:22
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В США три человека погибли из-за снегопада

В США в результате сильного снегопада погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Дональд Трамп предложил свой план по разрешению бюджетного кризиса, так называемого шатдауна.
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Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он откажется от своей доли в кипрской компании, владеющей бизнесом в России.
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Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
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Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

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