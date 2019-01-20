Экономика
ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалютуРИА Новости 14:15
ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Общество
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США
Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.
Обновлено в 19:00
Общество
На Камчатке появился еще один Жрун – медведь, который очень любит рыбу
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Бенгальском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг недалеко от Никобарских островов в Бенгальском заливе, сообщил Метеорологический департамент Индии.
Обновлено 17 января в 02:58
Космос
Ракета Delta IV-Heavy вывела на орбиту секретный спутник США
Ракета-носитель Delta IV-Heavy с разведывательным спутником США стартовала в Калифорнии, трансляцию ведет компания United Launch Alliance (ULA).
Обновлено в 14:19
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Авто
Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Космос
Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что NASA обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля на базе "Союз МС", которую можно будет использовать в качестве резервной пилотируемой космической транспортной системы для полетов к Луне.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов
Обновлено в 23:07
Общество
«Самый милый в мире» пёс умер от тоски
Обновлено в 22:04
Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
Обновлено в 08:17
Происшествия
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике возросло до 66
Не менее 66 человек погибли при взрыве и последующем возгорании на трубопроводе в мексиканском штате Идальго.
Обновлено в 09:10
Политика
Школьник показал видео из самолета президента России
Школьник из Башкирии, которому президент России Владимир Путин организовал экскурсию на борт №1, опубликовал на YouTube видео с рассказом о воздушном судне главы государства.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Бельгии «Желтые жилеты» совершили нападение на съемочную группу
Участники протестной акции «Желтые жилеты» совершили нападение на журналистов одного из бельгийских телевизионных каналов, сообщает «ТАСС».
Обновлено в 18:02
Интернет
Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков
Обновлено в 07:02
Спорт
Чемпион США по фигурному катанию найден мертвым
На 34-м году жизни скончался двукратный чемпион США по фигурному катанию Джон Кафлин. Спортсмена нашли мертвым у себя дома.
Обновлено в 15:06
Теннис
Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла австралийке Эшли Барти в четвертом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).
Обновлено в 23:07
Авто
Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу
Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Samsung оснастит Galaxy S10+ аккумулятором на 4000 мАч
Ранее в сети появилась информация, что Samsung Galaxy S10+ оснастят двойной камерой, одна из которых получит широкоугольный объектив.
Обновлено в 09:14
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В США три человека погибли из-за снегопада
В США в результате сильного снегопада погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:58
Политика
Трамп предложил план по завершению шатдауна
Дональд Трамп предложил свой план по разрешению бюджетного кризиса, так называемого шатдауна.
Обновлено в 18:31
Политика
Зеленский заявил о намерении отказаться от бизнеса в России
Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он откажется от своей доли в кипрской компании, владеющей бизнесом в России.
Обновлено в 22:14
Космос
Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Полиция применила водомет против протестующих в Париже
Обновлено в 11:49
Происшествия
Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
Обновлено в 21:58
Происшествия
Пожарные потушили два судна на Москве-реке
Обновлено в 17:21