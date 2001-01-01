Футбол

ОАЭ и Бахрейн вышли в плей-офф Кубка Азии
Матч ТВ
13:02

Встреча завершилась со счетом 1:1. В параллельной игре гол на 90-й минуте с пенальти позволил Бахрейну одолеть Индию. Национальная команда ОАЭ вышла из группы с первого места, набрав пять очков. Со второй строчки в плей-офф попал Бахрейн, имеющий в активе четыре очка.
Матч ТВ13:02

Подробнее о событии

ОАЭ и Бахрейн пробились в 1/8 финала Кубка Азии

Спорт-Экспресс13:11

На Кубке Азии сыграны заключительные матчи в группе А

Евро-футбол.ру13:02

ОАЭ и Бахрейн вышли в плей-офф Кубка Азии

Матч ТВ13:02

ОАЭ и Бахрейн вышли в плей-офф Кубка Азии

Sportbox.RU13:02

Этой зимой вас спасет Кубок Азии. Объясняем, почему это особенный турнир

Бомбардир.ру11:54

Кубок Азии-2019. Индия уступила Бахрейну, ОАЭ и Таиланд сыграли вничью

Sports.ru10:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Обновлено в 17:17
Футбол

«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии

«Рома» на своем поле разгромила «Виртус Энтеллу» в 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено в 17:32
Футбол

Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании, сообщает AS.
Обновлено в 14:52
Футбол

Из «Зенита» в «Челси»: Паредес на днях станет «аристократом»

Хавбек футбольной сборной Аргентины и питерского "Зенита" Леандро Паредес может уже в самые ближайшие дни стать игроком лондонского "Челси".
Обновлено в 02:35
Футбол

Михаил Куприянов вошел в тренерский штаб «Уфы»

Тренерский штаб "Уфы" пополнил Михаил Куприянов, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:46
Футбол

Рассказов: Айртон вписался в команду отлично, он быстрый и техничный

Айртон вписался в команду отлично.
Обновлено в 15:05
Футбол

Ибрагимович раскритиковал Роналду за переход в «Ювентус»

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в "Ювентус".
Обновлено в 15:55
Футбол

Тебас: «Не представляю чемпионат Испании без Месси»

Обновлено в 12:53
Футбол

Маркизио — о расизме в Серии А: не стоит уделять внимание идиотам

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший в составе «Ювентуса», высказался о проблеме расизма в футболе.
Обновлено в 13:36
Футбол

Вагнер покинул пост главного тренера «Хаддерсфилда»

По информации официального сайта английского клуба, контракт разорван по взаимному согласию.
Обновлено в 13:16
Футбол

Александр Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО

Обновлено вчера в 19:32
Футбол

«Пари Сен-Жермен» продаст Рабьо в январе

Обновлено в 09:54
Футбол

Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи МЮ

Легендарный шотландский специалист Алекс Фергюсон помогает советом главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннару Сульшеру.
Обновлено в 10:08
Футбол

Вице-президент «Волги» выдвинулся на пост президента РФС

Обновлено в 03:50
Футбол

«Лилль» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье продлил контракт с клубом. Новое соглашение 52-летнего специалиста рассчитано до лета 2021 года.
Обновлено в 13:25
ещё по теме
Бахрейн
Государство в Передней Азии
Островное государство на одноимённом архипелаге в Персидском заливе в Юго-Западной Азии, самое маленькое арабское государство. Бахрейн занимает три относительно крупных и множество мелких островов в 16 км на восток от берегов Саудовской Аравии и соединён с этой страной автомобильным мостом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Объединённые Арабские Эмираты
Государство в Передней Азии
Федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство - абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. Некоторые из перечисленных эмиратов попадают под определение карликового государства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное