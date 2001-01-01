Встреча завершилась со счетом 1:1. В параллельной игре гол на 90-й минуте с пенальти позволил Бахрейну одолеть Индию. Национальная команда ОАЭ вышла из группы с первого места, набрав пять очков. Со второй строчки в плей-офф попал Бахрейн, имеющий в активе четыре очка.

Матч ТВ 13:02