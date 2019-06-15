Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в МосгордумуГазета.Ru 04:56
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. По ее словам, она решила уступить тем, кто сильнее ее.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:15, Вашингтон
Происшествия
SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Политика
Новак прояснил ситуацию с сохранением транзита газа через Украину
Ранее News.ru писал, что по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем Новак заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки ей «голубого топлива».
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи
Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Политика
На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Политика
В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Политика
Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство
Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.
Обновлено в 08:41
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Архангельской области четверых полицейских заподозрили в избиении задержанного
Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) против четверых оперуполномоченных МВД по региону.
Обновлено в 09:53
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Футбол
Глушаков обратился к фанатам «Спартака»
Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда
Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Политика
В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви
В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский пообещал предпринимателям иностранные инвестиции в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу второй раз с момента вступления в должность главы государства прибыл в Донбасс и провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:14
Политика
Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Понсе
Как стало известно Sport24.ru, центральный нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе заключил контракт со «Спартаком».
Обновлено в 12:15
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили на улице в США
Обновлено в 02:52
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание модели G-Class.
Обновлено в 06:26