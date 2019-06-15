Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в МосгордумуГазета.Ru 04:56
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. По ее словам, она решила уступить тем, кто сильнее ее.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Происшествия
Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой
Обновлено в 05:23
Политика
Путин обсудил с эмиром Катара инвестиционное сотрудничество
Президент России Владимир Путин предложил эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и инвестиционное сотрудничество.
Обновлено в 04:21
Происшествия
11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье
Как сообщает издание "Миллиет", в результате аварии пострадали по меньшей мере 11 человек.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Экономика
Поставки вина из России в Китай сдерживаются пошлинами, заявил Титов
Наращивание экспорта российской винодельческой продукции в Китай сдерживается ввозными пошлинами при том, что другие страны пользуются правом беспошлинного ввоза, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках V российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Обновлено вчера в 09:22
Музыка
Группа «Мегаполис» выпустила сингл на стихи Жака Превера
Группа «Мегаполис» выпустила сингл на стихи французского поэта Жака Превера. Композиция вышла под названием «Три спички».
Обновлено в 01:43
Политика
Эквадор заподозрил Ассанжа и его соратника в шпионаже
Суд Эквадора начал расследование о предполагаемом шпионаже основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его соратника, гражданина Швеции Ола Бини, заявил «РИА Новости» адвокат шведа Карлос Поведа.
Обновлено в 02:59
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Культура
Фантастические миры Яцек Йерка
Польский художник-сюрреалист Яцек Йерка (Jacek Yerka) придумывает захватывающие фантастические миры, с лабиринтами и головоломки, где всё просто и легко, но в тоже время очень сложно.
Обновлено в 04:52
Наука
Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее
Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
Обновлено 13 июня в 12:23
Политика
Российское гражданство запросили жители 12 областей Украины
Жители 12 областей Украины хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода в АТР
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Иркут» вернулся во Владивосток после похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Xiaomi представил кабель зарядки со съемными магнитными разъемами MicroUSB и USB-C
Съемные магнитные разъемы MicroUSB и USB-C позволяют не только заряжать разные устройства, но и повышают комфорт в их использовании.
Обновлено в 02:27
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Обновлено вчера в 22:41
Наука
Горький миндаль стал сладким из-за единственной мутации
Обновлено вчера в 02:35
Армия и оружие
В России испытали подводного робота «Клавесин»
Подводный робот «Клавесин-2Р-ПМ» успешно прошел испытания конструкторских решений устройства, а также используемых при его функционировании алгоритмов.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Евгения Лоза официально показала жениха
Актриса Евгения Лоза, которая совсем недавно говорила о том, что не торопится выходить замуж, поделилась с поклонниками фотографией, на которой она находится со своим возлюбленным.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Сброшенная Су-34 бомба «похоронила» десятки боевиков
Видео атаки группировки боевиков российским истребителем Су-34 при помощи бомбового удара недавно было опубликовано в Сети.
Обновлено в 05:01