Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в МосгордумуГазета.Ru 04:56

Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. По ее словам, она решила уступить тем, кто сильнее ее.
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Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

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Интерфакс04:47

Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Коммерсантъ04:26

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Дождь04:20

Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

РИА Новости05:32

Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

РБК04:12

Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Эхо Москвы05:30
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