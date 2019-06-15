Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в МосгордумуГазета.Ru 04:56
Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. По ее словам, она решила уступить тем, кто сильнее ее.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
Наука
Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее
Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
Обновлено 13 июня в 12:23
Происшествия
Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке
Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили на улице в США
Обновлено в 02:52
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Политика
Беглого украинского депутата Онищенко не пустили на выборы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала беглому депутату Верховной Рады Украины Александру Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.
Обновлено в 10:50
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Спорт
Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США
Обновлено в 09:09
Транспорт
В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse
В связи с концертом британской рок-группы Muse на столичном стадионе «Лужники» возможны ограничения на вход и выход из метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено в 10:34
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Обновлено в 10:13
Политика
Противников гей-парада задержали в Грузии
Обновлено в 09:52
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Татьяна Терешина дала сыну двойное имя
Многие поклонники Татьяны посчитали, что двойное имя – это каприз родителей, который в итоге усложнит ребенку жизнь.
Обновлено в 11:19
Общество
В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Наука
Американка показала кота с огромными лишними пальцами
Обновлено в 11:25