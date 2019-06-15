Нюта Федермессер снялась с выборов в МосгордумуГазета.Ru 04:56

Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. По ее словам, она решила уступить тем, кто сильнее ее.

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

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