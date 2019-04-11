Футбол
«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 16:32
|46′
Стивен Скрибски
Бреэль Эмболо
Тим Ляйбольд
Юя Кубо
|50′
|67′
Амин Харит
Набиль Бенталеб
|72′
Омар Маскарель
Матеус Перейра
|78′
|81′
Нассим Бужеллаб
Себастьян Руди
Юя Кубо
|82′
|84′
Матия Настасич
|90′+4′
Бенжамен Стамбули
|53%
|Владение мячом
|47%
|78%
|Процент точных передач
|80%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|4
|11
|Угловые
|9
|15
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Нюрнберг
Расстановка 4‑3‑3
26
Матениа
8
Бауэр
28
Мюль
4
Эвертон
14
Кубо
17
Левен
29
Эррас
18
Беренс
27
Перейра
9
Исхак
10
Керк
35
Нюбель
17
Стамбули
26
Сане
5
Настасич
18
Калиджури
10
Бенталеб
6
Маскарель
13
Руди
24
Очипка
36
Эмболо
19
Бургшталлер
Шальке-04
Расстановка 3‑5‑2
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1). Голом в составе хозяев отметился хавбек Юя Кубо, у гостей отличился защитник Матия Настасич.
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