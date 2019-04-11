Футбол

«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 16:32

Нюрнберг — Шальке-04
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Нюрнберг»
46′
Стивен Скрибски
Бреэль Эмболо
Тим Ляйбольд
Юя Кубо
50′
67′
Амин Харит
Набиль Бенталеб
72′
Омар Маскарель
Матеус Перейра
78′
81′
Нассим Бужеллаб
Себастьян Руди
Юя Кубо
82′
84′
Матия Настасич
90′+4′
Бенжамен Стамбули
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1). Голом в составе хозяев отметился хавбек Юя Кубо, у гостей отличился защитник Матия Настасич.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничью

Спорт-Экспресс16:32

«Шальке» сыграл вничью с «Нюрнбергом» в матче Бундеслиги

Чемпионат16:30

«Нюрнберг» не смог обыграть «Шальке»

Матч ТВ16:25

«Шальке» ушел от поражения в матче с «Нюрнбергом»

Sport24.ru16:24

«Шальке» не смог обыграть «Нюрнберг» в гостях

Советский спорт16:24

«Шальке» выиграл 1 из 12 последних матчей

Sports.ru16:59

«Нюрнберг» - «Шальке»: старт тура

Все про Спорт рувчера в 08:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Футбол

«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве

Обновлено в 19:22
Политика

Помпео призвал страны Латинской Америки остерегаться России

Госсекретарь США Майк Помпео призвал государства Латинской Америки опасаться действий России в регионе.
Обновлено в 19:44
Кино

В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Гаджеты

В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei с 13 апреля начнет живые продажи своих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые дебютировали в прошлом месяце.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в здание суда

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь свою одежду у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина в пятницу был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя.
Обновлено в 17:42
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Спорт

Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»

Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили ракеты в провинции Хама

ПВО Сирии перехватили ракеты около Масьяфа в провинции Хама, сообщает государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 20:17
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся

У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
Финансы

Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000

К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
Обновлено в 11:16
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:33
Политика

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:33
Авто

АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

Самарские "Крылья Советов" победили казанский "Рубин" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:35
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Экономика

Bloomberg оценило убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

Эксперты Bloomberg подсчитали дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

Обновлено в 14:19
Экономика

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Общество

Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
Обновлено в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное