Футбол

«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничьюСпорт-Экспресс 16:32

Нюрнберг — Шальке-04
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Нюрнберг»
46′
Стивен Скрибски
Бреэль Эмболо
Тим Ляйбольд
Юя Кубо
50′
67′
Амин Харит
Набиль Бенталеб
72′
Омар Маскарель
Матеус Перейра
78′
81′
Нассим Бужеллаб
Себастьян Руди
Юя Кубо
82′
84′
Матия Настасич
90′+4′
Бенжамен Стамбули
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1). Голом в составе хозяев отметился хавбек Юя Кубо, у гостей отличился защитник Матия Настасич.
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