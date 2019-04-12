Футбол
«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 16:32
|46′
Стивен Скрибски
Бреэль Эмболо
Тим Ляйбольд
Юя Кубо
|50′
|67′
Амин Харит
Набиль Бенталеб
|72′
Омар Маскарель
Матеус Перейра
|78′
|81′
Нассим Бужеллаб
Себастьян Руди
Юя Кубо
|82′
|84′
Матия Настасич
|90′+4′
Бенжамен Стамбули
|53%
|Владение мячом
|47%
|78%
|Процент точных передач
|80%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|4
|11
|Угловые
|9
|15
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Нюрнберг
Расстановка 4‑3‑3
26
Матениа
8
Бауэр
28
Мюль
4
Эвертон
14
Кубо
17
Левен
29
Эррас
18
Беренс
27
Перейра
9
Исхак
10
Керк
35
Нюбель
17
Стамбули
26
Сане
5
Настасич
18
Калиджури
10
Бенталеб
6
Маскарель
13
Руди
24
Очипка
36
Эмболо
19
Бургшталлер
Шальке-04
Расстановка 3‑5‑2
"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1). Голом в составе хозяев отметился хавбек Юя Кубо, у гостей отличился защитник Матия Настасич.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Трамп обвинил демократов в бегстве жителей из Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Нью-Йорка массово покидают город из-за политики демократов в отношении мигрантов.
Обновлено в 00:20
Общество
Роскомнадзор заблокировал СМИ из Ярославля за новость о Путине
Напомним, что 31 марта и 1 апреля ряд СМИ в Ярославле опубликовали информацию о граффити на колоннах здания регионального МВД.
Обновлено 11 апреля в 09:38
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Кино
Вместо Джонни: Элизабет Мосс сыграет «Человека-невидимку»
Элизабет Мосс («Рассказ служанки», «Безумцы») официально исполнит главную роль в хорроре «Человек-невидимка» от студий Universal и Blumhouse.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено вчера в 21:21
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Авто
Huawei представит свой первый автомобиль на следующей неделе
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Омич получил штраф за ролик с Первого канала
Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 01:00
Общество
Голикова назвала регионы с самой высокой и низкой смертностью
По итогам 2018 года смертность остается самой высокой в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, уточнила Голикова, выступая на заседании коллегии Минтруда РФ 12 апреля.
Обновлено вчера в 07:42
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Шоу-бизнес
42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы
42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы Напомним, что решение сделать пластическую операцию Борисова объясняла тем, что за время ее лечения от наркомании и алкоголизма в реабилитационном центре в Таиланде состояние ее кожи ухудшилось из-за постоянного пребывания на солнце.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Власти Эстонии запретили репортерам телеканала "Россия-1" Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в страну и зону Шенгена из-за съемки сюжета о членах организации "Свидетели Иеговы"*.
Обновлено в 00:54
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено вчера в 06:15
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Режиссер Оливер Стоун отреагировал на арест Ассанжа
Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного 11 апреля в Лондоне, борцом за правду.
Обновлено в 00:39
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено вчера в 09:44
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Экономика
Почти все финансовые активы в РФ заполучили 3 процента богатых россиян
Выяснилось, что 3 процентам самых богатых россиян принадлежат почти 90% всех финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов и наличных сбережений.
Обновлено вчера в 05:33
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41