«Нюрнберг» и «Шальке» сыграли вничьюСпорт-Экспресс вчера в 16:32

"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1). Голом в составе хозяев отметился хавбек Юя Кубо, у гостей отличился защитник Матия Настасич.

Политика Команды Зеленского и Порошенко согласовали форматы дебатов на стадионе Руководство стадиона «Олимпийский» на встрече с представителями избирательных штабов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко согласовало форматы предстоящих дебатов.

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".

Политика Глава Военного совета Судана ушел в отставку По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.

Автоспорт Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.

Происшествия В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).

Происшествия В Тюмени завершена контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

Спорт Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.

Шоу-бизнес Беременная жена Венсана Касселя голой снялась для обложки глянца Снимок хоть и откровенный, но смотрится не пошло, а женственно и трогательно, отмечают фолловеры.

Шоу-бизнес Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.

Хоккей Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.

Авто Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Авто СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.

Хоккей «Сан-Хосе» уступил «Вегасу» во второй игре серии «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду потерпел поражение во второй игре серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс» - 3:5 (счет в серии 1-1).

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Экономика Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Наука Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.

Общество Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.