«Нюрнберг» на своем поле провел матч с «Байером» в рамках 13-го тура чемпионат Германии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Георг Марграйттер, у «Байера» забил Кай Хаверц.

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