Футбол

«Нюрнберг» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 14 декабря 2018 года
LiveSport.ru
13 декабря в 02:30

Нюрнберг — Вольфсбург
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Нюрнберг»
Адам Зреляк
53′
58′
Даниэль Гинчек
Ондржей Петрак
67′
Матеус Перейра
Микаэль Исхак
71′
79′
Юнус Малли
Йосип Брекало
Симон Райн
Себастьян Керк
83′
85′
Феликс Удуохай
87′
Ваут Вегорст
Ренато Штеффен
Федерико Паласиос-Мартинес
Патрик Эррас
88′
90′+3′
Йосип Брекало
«Нюрнберг» Команда Михаэля Келльнера перед 15 игровым днем чемпионата Германии с 11 очками расположилась на 15 строке в турнирной таблице и только по дополнительным показателем находится выше 14 «Штутгарта». Клуб из Нюрнберга не может победить в Бундеслиге уже в восьми матчах кряду.
LiveSport.ru13 декабря в 02:30

Подробнее о событии

«Нюрнберг» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 14 декабря 2018 года

LiveSport.ru13 декабря в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Футбол

Моуриньо: «Последние годы МЮ успешно играет с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от выездной встречи с "Ливерпулем" в 17-м туре АПЛ.
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

Тевес останется в «Бока Хуниорс» еще на год

Полузащитник Карлос Тевес не покинет «Бока Хуниорс». Аргентинский футболист решил остаться в клубе из Буэнос-Айреса еще на сезон.
Обновлено вчера в 14:41
Футбол

УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро за поведение болельщиков

УЕФА, рассмотрев оба дела, оштрафовал клуб на 27 тысяч евро по итогам матча с "Рейнджерс" и на 28 тысяч евро за игру с "Рапидом".
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

Роналду получит отдых в одном из ближайших матчей «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед игрой с «Торино» сообщил, что нападающий Криштиану Роналду получит отдых в одном из ближайших матчей.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол

Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм»

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол

«Сельта» и «Леганес» победителя не определили

В стартовом матче 16-го тура чемпионата Испании в Виго «Сельта» принимала «Леганес».
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

«Вольфсбург» выиграл в гостях у «Нюрнберга»

Обновлено вчера в 16:28
Футбол

Маротта хочет видеть в «Интере» Модрича

По информации источника, новый генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта видит в лице хорватского футболиста приоритетный вариант усиления команды в трансферное окно.
Обновлено в 01:15
Футбол

Салах стал африканским футболистом года по версии ВВС

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим африканским футболистом 2018 года по версии ВВС.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

Неймар: Ближайшие четыре года посвящу подготовке к чемпионату мира

Игрок намерен выступить на следующем мундиале, который пройдёт в Катаре, и хочет посвятить подготовке к соревнованиям ближайшие четыре года.
Обновлено в 00:29
Футбол

Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско

Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

Олег Романцев: «Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор»

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

Паласиос отказался переходить в «Реал» в январе

Полузащитник "Ривер Плейт" Эсекиэль Паласиос отказался переходить в "Реал" в январе.
Обновлено в 00:31
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается покупать новых футболистов зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не планирует никого покупать этой зимой.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол

Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане

Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.
Обновлено вчера в 13:59
ещё по теме
Вольфсбург
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб, участник Бундеслиги, чемпион Германии сезона 2008/09. Часть системы спортивного клуба «Вольфсбург».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нюрнберг
Город в Германии
Город в Германии, расположенный на севере центральной части Баварии, на реке Пегниц. Нюрнберг является вторым по численности городом Баварии и 14-м по Германии. Крупнейший экономический и культурный центр Франконии и её негласная «столица».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное