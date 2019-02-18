Футбол

Нюрнберг — Боруссия (Дортмунд) 0:0LiveSport.ru 16 февраля в 14:07

Нюрнберг — Боруссия (Дортмунд)
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Нюрнберг»
63′
Максимилиан Филипп
Пако Алькасер
Адам Зреляк
Микаэль Исхак
66′
Эдуард Левен
Роберт Бауэр
77′
80′
Томас Дилэйни
Якоб Бруун Ларсен
Юя Кубо
Федерико Паласиос-Мартинес
85′
Кристиан Матениа
88′
89′
Аксель Витцель
Дисквалификацию отбывает Симон Райн. «Боруссия» Д Дортмундская «Боруссия» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 50 набранными очками.
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«Нюрнберг» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч чемпионата Германии по футболу 18 февраля 2019 года

LiveSport.ru16 февраля в 14:07
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