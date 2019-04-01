Футбол

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»Чемпионат вчера в 16:34

Как сообщает TEAMtalk, форвард красно-белых попал в сферу интересов «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.
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Источник: Зе Луиша нет в шорт-листе «Ньюкасла»

Спорт-Экспресс04:14

Журналист Chronicle Live: Зе Луиша нет в списке трансферных целей «Ньюкасла»

Чемпионат03:23

TEAMtalk: Зе Луиш может перейти в «Ньюкасл»

Бомбардир.рувчера в 17:41

Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Англии

Газета.Ruвчера в 16:49

«Ньюкасл» рассматривает возможность трансфера Зе Луиша за 10 млн фунтов

Советский спортвчера в 16:17

«Ньюкасл» заинтересовался форвардом из РПЛ

Спорт день за днемвчера в 17:59

Английский журналист: «Переход Зе Луиша в „Ньюкасл“ маловероятен»

Sport24.ruвчера в 18:01
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Происшествия

Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину

Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:21
Кино

Вышел трейлер фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают»

Обновлено вчера в 15:30
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку

Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой

55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.
Обновлено в 04:16
Политика

Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань

Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие

Глава NASA заявил, что противоспутниковые испытания Индии угрожают МКС

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн заявил, что проведенные Индией 27 марта противоспутниковые испытания привели к образованию 400 фрагментов космического мусора, из-за чего опасность для МКС выросла на 44%.
Обновлено вчера в 19:21
Наука

Ученые создали искусственную форму жизни

Ученые из ETH Zurich создали первый полностью компьютеризированный геном живого организма.
Обновлено в 00:55
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Совладелица S7 погибла в авиакатастрофе

Обновлено 31 марта в 23:10
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика

РЖД построит линию Кызыл—Курагино

Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено вчера в 11:49
Авто

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Политика

Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Авто

Аналитики: электрокары сравняются с ДВС по стоимости владения

В BCG уточняют, что стоимость владения электромобилем в 2022 году сравняется со стоимостью автомобиля с ДВС в европейских странах в сегменте C («гольф-класс») при 10-летнем сроке владения.
Обновлено в 04:23
Авто

В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4

Презентация прототипа нового поколения Lada 4х4 ожидается в этом году на автосалоне в Москве, но данная информация официально не подтверждена.
Обновлено вчера в 11:54
Спорт

Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 03:48
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Обновлено в 03:27
Политика

Германия предъявила ряд требований к Зеленскому

Победитель первого тура выборов на Украине Владимир Зеленский должен за три недели сделать сразу несколько вещей, уверены в Берлине.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Суд продлил Серебренникову домашний арест на три месяца

Обновлено в 02:45
Технологии

Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией

В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 18:07
Здоровье

Вопросы преждевременного старения будут изучать в центре геронтологии и гериатрии в Свердловской области

"В планах работы будущего центра - создание лаборатории патофизиологии старения, которая будет изучать вопросы преждевременного старения и активного долголетия", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Гражданина Ирландии нашли мертвым в Петербурге

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства гибели 52-летнего гражданина Ирландии. Его тело обнаружили на Парашютной улице.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»

Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
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