«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»Чемпионат вчера в 16:34

Как сообщает TEAMtalk, форвард красно-белых попал в сферу интересов «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона.

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»

Спорт день за днем

Происшествия Фигуранты дела о теракте в Петербурге не признали вину Десять фигурантов дела о теракте в Петербурге не признают свою вину, передает корреспондент РИА Новости.

Политика У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.

Происшествия Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.

Происшествия Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.

Экономика Определены самые высокооплачиваемые профессии России Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

Шоу-бизнес Таисия Повалий рассказала, что скоро станет бабушкой 55-летняя певица Таисия Повалий сообщила поклонникам радостную новость – она скоро впервые станет бабушкой.

Политика Болтон напомнил Китаю о намерении США защищать Тайвань Соединенные Штаты намерены выполнять свои обязательства по защите Тайваня от действий Китая, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Армия и оружие Глава NASA заявил, что противоспутниковые испытания Индии угрожают МКС Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн заявил, что проведенные Индией 27 марта противоспутниковые испытания привели к образованию 400 фрагментов космического мусора, из-за чего опасность для МКС выросла на 44%.

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Политика Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

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Политика Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.

Авто Аналитики: электрокары сравняются с ДВС по стоимости владения В BCG уточняют, что стоимость владения электромобилем в 2022 году сравняется со стоимостью автомобиля с ДВС в европейских странах в сегменте C («гольф-класс») при 10-летнем сроке владения.

Авто В Интернете появились первые изображения новой Lada 4х4 Презентация прототипа нового поколения Lada 4х4 ожидается в этом году на автосалоне в Москве, но данная информация официально не подтверждена.

Спорт Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.

Политика Германия предъявила ряд требований к Зеленскому Победитель первого тура выборов на Украине Владимир Зеленский должен за три недели сделать сразу несколько вещей, уверены в Берлине.

Технологии Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.

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Происшествия Гражданина Ирландии нашли мертвым в Петербурге В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства гибели 52-летнего гражданина Ирландии. Его тело обнаружили на Парашютной улице.