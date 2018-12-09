Футбол

«Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону» в 16-м туре АПЛ
Советский спорт
12:55

Победу гостям принес гол Мэтта Доерти на второй компенсированной минуте второго тайма. Отметим, что с 57-й минуты Ньюкасл играл в меньшинстве после удаления Деандре Йедлина. После 16 туров АПЛ Вулверхэмптон занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
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