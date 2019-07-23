Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» объявил о переходе нападающего немецкого «Хоффенхайма» Жоэлинтона. Как сообщает пресс-служба англичан в Twitter, контракт с игроком рассчитан на шесть лет. Сумма перехода не разглашается.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.

Финансы Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,32-0,63% Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что завтра индекс Мосбиржи может прибавить 0,2-0,3% из-за внешних факторов, в частности, надежд на снижение депозитной ставки ЕЦБ, а также новостей по продвижению переговоров США и Китая в направлении заключения торговой сделки.

Политика Путин поручил учесть мнение архангельцев о создании полигона «Шиес» Президент России Владимир Путин поручил архангельским и московским представителям власти обратить пристальное внимание на мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона "Шиес".

Происшествия Северная Корея захватила российское судно с 17 моряками Замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер проинформировал о том, что Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков.

Армия и оружие Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия "Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Политика Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.

Политика Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей Мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко вызвало на допрос Государственное бюро расследований Украины по делу о земельных махинациях.

Происшествия БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.

Происшествия Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили семейные традиции В день рождения мальчика герцоги Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл — поздравили его комментарием в «Инстаграме», чем, как оказалось, нарушили королевский протокол.

Технологии «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания Крупный российский ритейлер «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания, сообщают «Ведомости».

Происшествия Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.

Политика Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Общество Выявлен срыв сроков реконструкции челябинского аэропорта На официальном сайте счётной палаты Р был опубликован отчёт о результатах аудита эффективности расходования росавиацией бюджетных средств по реконструкции челябинского аэропорта «Баландино».

Происшествия Суд продлил арест Абызова на три месяца «Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.

Происшествия В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.