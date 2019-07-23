Футбол

«Ньюкасл» приобрёл футболиста «Хоффенхайма» за рекордную суммуRT на русском 15:28

Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» объявил о переходе нападающего немецкого «Хоффенхайма» Жоэлинтона. Как сообщает пресс-служба англичан в Twitter, контракт с игроком рассчитан на шесть лет. Сумма перехода не разглашается.
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