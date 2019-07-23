Футбол
«Ньюкасл» приобрёл футболиста «Хоффенхайма» за рекордную суммуRT на русском 15:28
Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» объявил о переходе нападающего немецкого «Хоффенхайма» Жоэлинтона. Как сообщает пресс-служба англичан в Twitter, контракт с игроком рассчитан на шесть лет. Сумма перехода не разглашается.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
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Происшествия
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"Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.
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Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Общество
«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»
В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.
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Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено в 08:54
Политика
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Мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко вызвало на допрос Государственное бюро расследований Украины по делу о земельных махинациях.
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В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
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Принц Гарри и Меган Маркл снова нарушили семейные традиции
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Единоборства
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Обновлено в 12:16
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«ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания
Крупный российский ритейлер «ВкусВилл» запустил предзаказ и самовывоз продуктов питания, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 14:11
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
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Политика
Украина установила комплексы ядерного контроля на границе с Россией
Госпогранслужба Украины установила на пропускных пунктах новые автоматизированные комплексы для контроля за контрабандой радиоактивных веществ и ядерных материалов.
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Общество
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Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
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Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Государственной думы Владимир Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.
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«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
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Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд
Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
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