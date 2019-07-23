Футбол

«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекордСоветский спорт 12:36

Ньюкасл приобрел нападающего Хоффенхайма Жоэлинтона. Пока о трансфере не объявлено официально, но в твиттере сорок уже появилось видео с бразильским форвардом. По данным Transfer News Live, за футболиста заплатили 39 миллионов евро.
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«Ньюкасл» объявил о рекордном трансфере Жоэлинтона

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